В Татарстане с 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ на 6,2%

В Татарстане с 1 июля подорожали все виды коммунальных услуг до 6,2%. Жители получат платежку с новыми тарифами в августе.

Тарифы повышаются на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора, сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по тарифам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно «Реальное время» разбиралось, на сколько вырастут тарифы в Казани. Заместитель председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимур Халиков объяснял, что тарифная нагрузка на потребителей республики выросла из-за давления инвестиционных программ региональных монополистов на 20,4 млрд рублей.



«Реальное время» выясняло ранее: рост тарифов на ЖКУ в Татарстане на 6,2% — это много или мало?

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Татьяна Леухина