В Татарстане с 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ на 6,2%
В Татарстане с 1 июля подорожали все виды коммунальных услуг до 6,2%. Жители получат платежку с новыми тарифами в августе.
Тарифы повышаются на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора, сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по тарифам.
Недавно «Реальное время» разбиралось, на сколько вырастут тарифы в Казани. Заместитель председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимур Халиков объяснял, что тарифная нагрузка на потребителей республики выросла из-за давления инвестиционных программ региональных монополистов на 20,4 млрд рублей.
«Реальное время» выясняло ранее: рост тарифов на ЖКУ в Татарстане на 6,2% — это много или мало?
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым