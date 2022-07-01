«Есть смысл — безопасность»: в Татарстане оставят в силе часть антиковидных ограничений

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане еще действует ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. На данный момент вопрос их приостановки или отмены не обсуждается. Об этом «Реальному времени» рассказала вице-премьер Татарстана и руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

Фото: Максим Платонов

Она отметила, что текущие ограничения отменять не планируется. Касаются они ежедневного измерения температуры сотрудников перед началом рабочего дня, необходимости дезинфекции мест общего пользования и проветривания помещений каждые два часа. Также сохраняется обязательное ношение масок в медучреждениях.

— В этих ограничениях есть смысл, безопасность. Это уже не ограничения, а обеспечение чистоты и безопасности наших медиков. Всегда были медики в масках, — рассказала Фазлеева.

Также не планируется менять статус масочного режима в республике. Сейчас требование обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах приостановлено, а не отменено. Такая ситуация пока сохранится. Кроме того, продолжает действовать и запрет на использование кальянов в заведениях общественного питания.

Фото: realnoevremya.ru

С начала июня в Татарстане приостановлено действие обязательного масочного режима. Ношение масок имеет рекомендательный характер. Это требование сохраняется только в медучреждениях.

— На фоне снижения заболеваемости COVID-19 оперативный штаб республики принял решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах. По поручению президента республики соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства Татарстана, — рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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Артем Гафаров