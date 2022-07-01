Как пройдет празднование Курбан-байрама в Казани — расписание, места забоя животных
9 июля мусульмане отметят Курбан-байрам — он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа. Сегодня стало известно о времени проведения праздничного намаза в городах и селах Татарстана. Так, во всех мечетях Татарстана гает-намаз рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.
В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам: в 2.30 состоится утренний намаз; в 02.35—03.10 — рецитация Священного Корана; 03.10—03.40 — праздничный вагаз; 03.41 — гает-намаз; 03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана.
Праздничная проповедь и гает-намаз единоверцев из Галеевской мечети Казани будут транслироваться на телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru и youtube-канале «Хузур ТВ».
Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней. В Казани забойные цеха организовали в 17 специально отведенных местах.
№
Организация / мечеть
Адрес, телефон
1
«Казан Нуры»
Фатыха Амирхана, 3
8-912-743-02-79
2
«Салихжан»
Бестужева, 66а
8-939-393-29-26
3
«Аль-Марджани»
Каюма Насыри, 17
8-927-249-16-31
4
«Гадель»
Оренбургский проезд, 193
8-927-457-77-77
5
«Ризван»
Хусаина Мавлютова, 48а
8-903-388-61-86
6
«Апанаевская»
Каюма Насыри, 27
8-937-522-01-89
7
«Тынычлык»
Мелитопольская, 15 (Мирный)
8-917-243-71-78
8-999-162-51-63
8
Комплекс по ул. Братьев Петряевых
Братьев Петряевых
250-50-24, 8-937-615-23-27, 8-917-397-35-89
9
«Рамазан»
Окольная, 25б
8-927-249-47-52
10
«Маулид»
Селянская, 23 (Залесный)
8-960-048-84-48
11
«Куддус»
Яснополянский переулок, 16 (Карьер)
8-939-505-07-00
12
«Иман Нуры»
Дорожная, 32а (Нагорный)
8-909-313-89-89
13
«Билял»
Иркен, 29 (Вознесенское)
8-937-280-84-35
14
«Фатиха»
Рихарда Зорге, д.4а, (Кадышево)
8-927-245-66-72
15
«Раджап»
Энгельса, 20/39
8-987-418-88-70
16
«Биста Нуры Габделгаллям»
Пионерская, 5 (Аки)
8-927-405-29-91
17
«Ахмадзаки»
пер. Осиновский, 16а (Залесный)
8-987-296-66-68
В других городах и районах — 22 места.
№
Организация / мечеть
Адрес, телефон
1
«Өмет»
г. Бавлы, ул. Татарстан, 1а
8-927-045-36-46
2
Соборная мечеть
г. Елабуга, пр. Мира, 2
8- 917-903-62-69
3
Бывший мясокомбинат
Рядом с скотоприемником бывшего мясокомбината в пос. Сидоровка г. Набережные Челны (остановка «Мясокомбинат»)
8-999-162-21-58
4
Центральная мечеть
г. Нижнекамск, ул. Химиков, 59
8-939-733-08-88
5
Место Арского мухтасибата
Арский район, д. Ст. Айван ул. Школьная, 1а
8-927 441-81-77
6
СПСПК «Тулпар» (КФХ Закирова Р.З.)
Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. И. Саляхова, д. 6 тел. 8-843-68-2-53-58
7
Новая ферма у села Куюки Балтасинского района
8-9173-92-48-16
8
Центральная мечеть
г. Азнакаево, ул. Марджани, 41
8-919-633-44-33
9
Центральная мечеть
с. Высокая Гора, ул. Полковая, 10
8-927-437-64-64
10
Место заклания
г. Заинск, ул. Привокзальная, 5
8-967-468-01-83
11
Временное место заклания
г. Лениногорск, ул. Набережная, 1б
8-917-242-81-74
12
Соборная мечеть
г. Зеленодольск,
8-917-898-56-91
13
Приход мечети «Наиля»
Пестречинский район, село Старое Шигалеево, ул. Центральная, 5
8-951-899-79-38
14
Приход мечети села Пестрецы
Пестречинский район, село Пестрецы, ул. Казанская, 4
8- 902-715-42-52
15
Приход мечети села Гильдеево
Пестречинский район, село Гильдеево, ул. Казанская, зд. 50
8-952-038-33-22
16
Приход мечети «Куюки» д. Куюки
Пестречинский район, д. Куюки, ул. Овражная,101
8-939-372-49-77
17
«Экстрим-площадка»
г. Альметьевск, ул. Бигаш
8-917 244-67-86
18
Мечеть «Тазкира»
г. Альметьевск, ул. Обьездная, 37
8-917 888-18-00
19
Место заклания
Актанышский район, с. Актаныш,
ул. Дорожная, 42 (позади организации «СУГАЗ»)
8-937-283-46-80
20
Исламский центр
г. Чистополь, ул. Нариманова, 74
8-927-402-17-66
21
Мечеть «Анас»
г. Чистополь, ул. Мичурина, 10
8-927-402-17-66
22
Мечеть «Юлчы»
Лаишевский район, село Сокуры, ул. Покровская, 1
8-987-068-53-32
На этой неделе благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана и мечети Казани начали принимать заявки на жертвенных животных в преддверии Курбан-байрама.
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