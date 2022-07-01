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Как пройдет празднование Курбан-байрама в Казани — расписание, места забоя животных

13:20, 01.07.2022
Как пройдет празднование Курбан-байрама в Казани — расписание, места забоя животных
Фото: Ринат Назметдинов

9 июля мусульмане отметят Курбан-байрам — он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа. Сегодня стало известно о времени проведения праздничного намаза в городах и селах Татарстана. Так, во всех мечетях Татарстана гает-намаз рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.

В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам: в 2.30 состоится утренний намаз; в 02.35—03.10 — рецитация Священного Корана; 03.10—03.40 — праздничный вагаз; 03.41 — гает-намаз; 03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Праздничная проповедь и гает-намаз единоверцев из Галеевской мечети Казани будут транслироваться на телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru и youtube-канале «Хузур ТВ».

Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней. В Казани забойные цеха организовали в 17 специально отведенных местах.

Организация / мечеть

Адрес, телефон

1

«Казан Нуры»

Фатыха Амирхана, 3

8-912-743-02-79

2

«Салихжан»

Бестужева, 66а

8-939-393-29-26

3

«Аль-Марджани»

Каюма Насыри, 17

8-927-249-16-31

4

«Гадель»

Оренбургский проезд, 193

8-927-457-77-77

5

«Ризван»

Хусаина Мавлютова, 48а

8-903-388-61-86

6

«Апанаевская»

Каюма Насыри, 27

8-937-522-01-89

7

«Тынычлык»

Мелитопольская, 15 (Мирный)

8-917-243-71-78

8-999-162-51-63

8

Комплекс по ул. Братьев Петряевых

Братьев Петряевых

250-50-24, 8-937-615-23-27, 8-917-397-35-89

9

«Рамазан»

Окольная, 25б

8-927-249-47-52

10

«Маулид»

Селянская, 23 (Залесный)

8-960-048-84-48

11

«Куддус»

Яснополянский переулок, 16 (Карьер)

8-939-505-07-00

12

«Иман Нуры»

Дорожная, 32а (Нагорный)

8-909-313-89-89

13

«Билял»

Иркен, 29 (Вознесенское)

8-937-280-84-35

14

«Фатиха»

Рихарда Зорге, д.4а, (Кадышево)

8-927-245-66-72

15

«Раджап»

Энгельса, 20/39

8-987-418-88-70

16

«Биста Нуры Габделгаллям»

Пионерская, 5 (Аки)

8-927-405-29-91

17

«Ахмадзаки»

пер. Осиновский, 16а (Залесный)

8-987-296-66-68

В других городах и районах — 22 места.

Организация / мечеть

Адрес, телефон

1

«Өмет»

г. Бавлы, ул. Татарстан, 1а

8-927-045-36-46

2

Соборная мечеть

г. Елабуга, пр. Мира, 2

8- 917-903-62-69

3

Бывший мясокомбинат

Рядом с скотоприемником бывшего мясокомбината в пос. Сидоровка г. Набережные Челны (остановка «Мясокомбинат»)

8-999-162-21-58

4

Центральная мечеть

г. Нижнекамск, ул. Химиков, 59

8-939-733-08-88

5

Место Арского мухтасибата

Арский район, д. Ст. Айван ул. Школьная, 1а

8-927 441-81-77

6

СПСПК «Тулпар» (КФХ Закирова Р.З.)

Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. И. Саляхова, д. 6 тел. 8-843-68-2-53-58

7

Новая ферма у села Куюки Балтасинского района

8-9173-92-48-16

8

Центральная мечеть

г. Азнакаево, ул. Марджани, 41

8-919-633-44-33

9

Центральная мечеть

с. Высокая Гора, ул. Полковая, 10

8-927-437-64-64

10

Место заклания

г. Заинск, ул. Привокзальная, 5

8-967-468-01-83

11

Временное место заклания

г. Лениногорск, ул. Набережная, 1б

8-917-242-81-74

12

Соборная мечеть

г. Зеленодольск,
ул. Гоголя, 19

8-917-898-56-91

13

Приход мечети «Наиля»

Пестречинский район, село Старое Шигалеево, ул. Центральная, 5

8-951-899-79-38

14

Приход мечети села Пестрецы

Пестречинский район, село Пестрецы, ул. Казанская, 4

8- 902-715-42-52

15

Приход мечети села Гильдеево

Пестречинский район, село Гильдеево, ул. Казанская, зд. 50

8-952-038-33-22

16

Приход мечети «Куюки» д. Куюки

Пестречинский район, д. Куюки, ул. Овражная,101

8-939-372-49-77

17

«Экстрим-площадка»

г. Альметьевск, ул. Бигаш

8-917 244-67-86

18

Мечеть «Тазкира»

г. Альметьевск, ул. Обьездная, 37

8-917 888-18-00

19

Место заклания

Актанышский район, с. Актаныш,

ул. Дорожная, 42 (позади организации «СУГАЗ»)

8-937-283-46-80

20

Исламский центр

г. Чистополь, ул. Нариманова, 74

8-927-402-17-66

21

Мечеть «Анас»

г. Чистополь, ул. Мичурина, 10

8-927-402-17-66

22

Мечеть «Юлчы»

Лаишевский район, село Сокуры, ул. Покровская, 1

8-987-068-53-32

На этой неделе благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана и мечети Казани начали принимать заявки на жертвенных животных в преддверии Курбан-байрама.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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