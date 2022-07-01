Как пройдет празднование Курбан-байрама в Казани — расписание, места забоя животных

Фото: Ринат Назметдинов

9 июля мусульмане отметят Курбан-байрам — он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа. Сегодня стало известно о времени проведения праздничного намаза в городах и селах Татарстана. Так, во всех мечетях Татарстана гает-намаз рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.

В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-байрам: в 2.30 состоится утренний намаз; в 02.35—03.10 — рецитация Священного Корана; 03.10—03.40 — праздничный вагаз; 03.41 — гает-намаз; 03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Праздничная проповедь и гает-намаз единоверцев из Галеевской мечети Казани будут транслироваться на телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru и youtube-канале «Хузур ТВ».

Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней. В Казани забойные цеха организовали в 17 специально отведенных местах.

№ Организация / мечеть Адрес, телефон 1 «Казан Нуры» Фатыха Амирхана, 3 8-912-743-02-79 2 «Салихжан» Бестужева, 66а 8-939-393-29-26 3 «Аль-Марджани» Каюма Насыри, 17 8-927-249-16-31 4 «Гадель» Оренбургский проезд, 193 8-927-457-77-77 5 «Ризван» Хусаина Мавлютова, 48а 8-903-388-61-86 6 «Апанаевская» Каюма Насыри, 27 8-937-522-01-89 7 «Тынычлык» Мелитопольская, 15 (Мирный) 8-917-243-71-78 8-999-162-51-63 8 Комплекс по ул. Братьев Петряевых Братьев Петряевых 250-50-24, 8-937-615-23-27, 8-917-397-35-89 9 «Рамазан» Окольная, 25б 8-927-249-47-52 10 «Маулид» Селянская, 23 (Залесный) 8-960-048-84-48 11 «Куддус» Яснополянский переулок, 16 (Карьер) 8-939-505-07-00 12 «Иман Нуры» Дорожная, 32а (Нагорный) 8-909-313-89-89 13 «Билял» Иркен, 29 (Вознесенское) 8-937-280-84-35 14 «Фатиха» Рихарда Зорге, д.4а, (Кадышево) 8-927-245-66-72 15 «Раджап» Энгельса, 20/39 8-987-418-88-70 16 «Биста Нуры Габделгаллям» Пионерская, 5 (Аки) 8-927-405-29-91 17 «Ахмадзаки» пер. Осиновский, 16а (Залесный) 8-987-296-66-68

В других городах и районах — 22 места.

№ Организация / мечеть Адрес, телефон 1 «Өмет» г. Бавлы, ул. Татарстан, 1а 8-927-045-36-46 2 Соборная мечеть г. Елабуга, пр. Мира, 2 8- 917-903-62-69 3 Бывший мясокомбинат Рядом с скотоприемником бывшего мясокомбината в пос. Сидоровка г. Набережные Челны (остановка «Мясокомбинат») 8-999-162-21-58 4 Центральная мечеть г. Нижнекамск, ул. Химиков, 59 8-939-733-08-88 5 Место Арского мухтасибата Арский район, д. Ст. Айван ул. Школьная, 1а 8-927 441-81-77 6 СПСПК «Тулпар» (КФХ Закирова Р.З.) Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. И. Саляхова, д. 6 тел. 8-843-68-2-53-58 7 Новая ферма у села Куюки Балтасинского района 8-9173-92-48-16 8 Центральная мечеть г. Азнакаево, ул. Марджани, 41 8-919-633-44-33 9 Центральная мечеть с. Высокая Гора, ул. Полковая, 10 8-927-437-64-64 10 Место заклания г. Заинск, ул. Привокзальная, 5 8-967-468-01-83 11 Временное место заклания г. Лениногорск, ул. Набережная, 1б 8-917-242-81-74 12 Соборная мечеть г. Зеленодольск,

ул. Гоголя, 19 8-917-898-56-91 13 Приход мечети «Наиля» Пестречинский район, село Старое Шигалеево, ул. Центральная, 5 8-951-899-79-38 14 Приход мечети села Пестрецы Пестречинский район, село Пестрецы, ул. Казанская, 4 8- 902-715-42-52 15 Приход мечети села Гильдеево Пестречинский район, село Гильдеево, ул. Казанская, зд. 50 8-952-038-33-22 16 Приход мечети «Куюки» д. Куюки Пестречинский район, д. Куюки, ул. Овражная,101 8-939-372-49-77 17 «Экстрим-площадка» г. Альметьевск, ул. Бигаш 8-917 244-67-86 18 Мечеть «Тазкира» г. Альметьевск, ул. Обьездная, 37 8-917 888-18-00 19 Место заклания Актанышский район, с. Актаныш, ул. Дорожная, 42 (позади организации «СУГАЗ») 8-937-283-46-80 20 Исламский центр г. Чистополь, ул. Нариманова, 74 8-927-402-17-66 21 Мечеть «Анас» г. Чистополь, ул. Мичурина, 10 8-927-402-17-66 22 Мечеть «Юлчы» Лаишевский район, село Сокуры, ул. Покровская, 1 8-987-068-53-32

На этой неделе благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана и мечети Казани начали принимать заявки на жертвенных животных в преддверии Курбан-байрама.

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Татьяна Леухина