Для покрытия долгов ПСО «Казань» Равиля Зиганшина продадут часть строительной техники компании его супруги

Фото: Максим Платонов

В перечне — 79 единиц техники

Как стало известно «Реальному времени», вчера Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре оставил без изменения решение Арбитражного суда Татарстана от 10 марта этого года. Согласно ему, обращено взыскание на принадлежащие ООО «Интеко» транспортные средства и самоходные машины, заложенные в марте 2018 года по кредитам ПСО «Казань». В перечне поименованы 79 единиц техники: автобетоносмесители на шасси КАМАЗ, автобусы ГАЗ, ПАЗ и УАЗ, экскаваторы, автогидроподъемники, автокраны, полуприцепы, фургоны, легковые и грузовые автомобили (в том числе самосвалы и тягачи), тракторы и т.п.

В материалах арбитражного дела говорится, что ООО «Интеко» предоставило обеспечение по кредитам ПСО «Казань» в ПАО «Ак Барс Банк». В частности, в 2017—2018 годах компания Равиля Зиганшина заключила с этим банком договоры на открытие кредитных линий на 455 млн, 1 млрд и 1, 5 млрд рублей. За исполнение обязательств поручились лично Равиль Зиганшин и ООО «СК «Татдорстрой» (признано банкротом, владелец — тот же бизнесмен).

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств банк подал иск в Советский райсуд Казани, требуя взыскать с ПСО «Казань» и его владельца задолженность в солидарном порядке. В сентябре 2020 года требования были удовлетворены частично. Ответчикам было предписано выплатить сумму, превышающую 4,6 млрд рублей. Неисполнение решения райсуда послужило основанием для обращения кредитора в Арбитражный суд республики с заявлением об обращении взыскания на предмет залога и установлении начальной продажной цены заложенного имущества в размере, равном его залоговой стоимости.

Фото: kamaz.ru

В феврале 2020 года была произведена замена истца с «Ак Барс Банка» на ООО «Альгор-Недвижимость», а затем на ООО «Альгор-Строй», у которого тот же владелец. Арбитражный суд Татарстана 10 марта этого года требование об обращении взыскания на имущество удовлетворил, однако предписал реализовать его на публичных торгах.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альгор-Строй» учреждено 1 декабря 2020 года. Как основная указана деятельность в области права. Бенефициар — Илназ Галиуллин, который значится совладельцем семи разноплановых компаний. ООО «Интеко» с таким ИНН специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом и принадлежит супруге Равиля Зиганшина Светлане.

Подобный иск — не первый

Напомним, в феврале этого года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск того же ООО «Альгор-Строй» к принадлежащему владельцу ПСО «Казань» Равилю Зиганшину ООО «ДорСтрой». Предмет заявления — строительная техника в общей сложности на 182,7 млн рублей: башенные краны, подъемники, погрузчики и др., а еще легковые автомобили. Всего объектов имущества — 668.

Суд принял решение удовлетворить иск полностью и решить вопрос путем проведения открытых торгов.

Любовь Шебалова