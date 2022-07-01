Роспотребнадзор отменил масочный режим и другие антиковидные ограничения

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор отменяет в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Однако в случае ухудшения эпидемической обстановки они могут быть восстановлены, предупредили в ведомстве.



Решение об отмене антиковидных ограничений приняли в связи с «устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса по COVID-19». Оно наблюдается в течение последних четырех месяцев.

— Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии, — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото: Максим Платонов

В ведомстве рассказали, что снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано во всех возрастных группах. У большинства заболевших — 93% — коронавирус протекает в легкой форме или бессимптомно.

Вместе с этим Роспотребнадзор сохраняет «противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом».



Напомним, 6 июня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике приостанавливается действие обязательного масочного режима. От него отказались в прошлом месяце и многие другие регионы.



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Татьяна Демина