Иранская карикатура: от политической сатиры до пропаганды чтения

Иранские библиотеки взяли на вооружение традиции политической карикатуры для продвижения книг и культуры чтения

Фото: Динар Фатыхов

У иранской карикатуры история не очень длинная, но насыщенная. Ее расцвет пришелся на вторую половину XX века. Примерно с 1950-х годов и до Исламской революции в Иране, которая произошла в 1979 году, карикатура была одной из главных форм выражения политического несогласия. Затем она стала оружием пропаганды, а потом изменила свои цели для репрезентации страны на международном уровне.

Вернувшиеся иранцы и культурный расцвет

Истоки иранской карикатуры берут свое начало в XX веке. Она появилась после Конституционной революции тогда еще в Персии, которая произошла в 1905–1911 годах. Это был культурный расцвет страны. Многие иранцы, получив европейское образование, возвращались на родину и активно занимались развитием Ирана. В большинстве своем это были писатели, журналисты и художники. Они стали популяризаторами демократических идей, в хорошем смысле националистами, которые пытались выработать культурные традиции современного Ирана, а также философскими мыслителями своего времени.

В этот период в стране появилось огромное количество журналов, печатались книги, создавались различные течения и движения в искусстве. Начала развиваться литературная традиция, в которой значимое место заняла сатира во главе с такими легендарными деятелями, такими как поэт-реформатор Ирадж-Мирза, лингвист и лексикограф Али Акбар Деххода и иранская писательница Биби Хатун Астарбади.

Выставка иранских карикатур о книге в Национальной библиотеке РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большинство сатириков создавали свои произведения в поэтической форме. Это были острые и едкие стихи на злобу дня. Но в это же время появилась другая форма сатиры — карикатура. Причем ее адептом стал этнический азербайджанец — писатель Джалил Мамедкулизаде. Он издавал знаменитый еженедельный журнал «Молла Насреддин» сначала в Тебризе, затем в Тифлисе и Баку. За 25 лет существования журнала вышло 748 выпусков. Именно Мамедкулизаде опубликовал первые в истории иранского искусства карикатуры.

От политики к сатире и обратно

В середине XX века пионером иранской сатиры стал журнал Towfigh. Он сломал все предыдущие нормы и традиции. Карикатуры в Towfigh стали более прямыми и резкими атаками на власть, оставаясь при этом в рамках настоящей сатиры в стране без свободной прессы. Towfigh был самым популярным и высокотиражным журналом в истории Ирана. Он издавался с 1923 по 1971 год. В это время основной мишенью была династия Пехлеви, которая на тот момент правила Ираном. Хотя до 1953 года Towfigh был, скорее, более правительственно-критическим изданием, чем сатирическим.

Журнал несколько раз закрывали, но он снова открывался и продолжал свою деятельность, чуть меняя форму. После закрытия в 1953 году в поздней своей версии издатели Towfigh сделали акцент на чистую сатиру. Это было уже в 1958 году и под новым названием «Фокахи». Одной из частых мишеней в тот период стал премьер-министр во время правления шаха Пехлеви Амир-Аббас Ховейда, который сыграл ключевую роль в закрытии журнала цензурным агентством в 1971 году.

На выставке иранской карикатуры о книге были представлены и работы художников из России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Towfigh выражал политические взгляды иранцев из нижнего и среднего класса. Его авторами были либеральные и светские писатели и художники. В Towfigh публиковали политические карикатуры, которые в основном нападали на членов династии Пехлеви в завуалированной форме. Таким образом издатели и художники пытались избежать цензуры. В этих сатирических материалах критиковались шах и чиновники за их неэффективность и некомпетентность.

Уже после Исламской революции карикатура стала инструментом политической пропаганды как на внутреннем «рынке», так и на внешнем. Карикатура «обличала» оппозицию новой власти, конечно же, боролась с влиянием западных стран и показывала угрозу капитализма. Но были в истории иранской карикатуры и совершенно дикие ситуации. К примеру, в 2006 году разразился огромный скандал из-за иллюстрации, которая уничижительно изобразила азербайджанцев. Они представляют в Иране этническое меньшинство. Тогда карикатура стала поводом для множества митингов и их дальнейшего жестокого подавления. По официальным данным Ирана, во время протеста в 2006 года погибло 4 человека и 330 было арестовано. Организация GAMOH дала другие цифры: более 5 тыс. протестующих иранских азербайджанцев было арестовано и подвергалось пыткам, а 150 человек пропало без вести.

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Карикатура — это форма искусства, посыл которого считывается быстро и воспринимается легко. Поэтому ее стали использовать не только как средство идеологической борьбы, но и для пропаганды доброго и светлого. В 2014 году Публичная библиотека Ирана в Тегеране взяла на вооружение богатый опыт сатирической иранской школы для популяризации чтения. Руководство библиотеки организовало первый конкурс среди художников. Отобранные работы победителей и участников публиковали в специальном каталоге, а также оформляли в отдельную экспозицию, которую выставляли для посетителей библиотеки. Позже эта выставка гастролировала по иранским городам и выезжала в соседние страны.

Конкурс проходит раз в два года, то есть их прошло уже пять. А в этом году стартует шестой. За это время в конкурсе участвовало 6500 работ от художников из более ста стран.

Сейчас работы участников Международного конкурса карикатур о книге выставили в Национальной библиотеке Татарстана. Торжественное открытие прошло на этой неделе, хотя работы иранских художников доставили в библиотеку еще перед началом Всероссийского библиотечного конгресса, который прошел в конце мая этого года. Но тогда из-за гибели президента Ибрахима Раиси делегация из Ирана была вынуждена вернуться на родину, а официальное открытие отложили.

Среди художников, чьи работы представлены на выставке, есть и женщины. По словам представителя консульства Ирана в России, сейчас в иранской культуре они играют доминирующую роль. Правда, он добавил, что речь идет именно о культурных институциях. С другими сферами все гораздо сложнее.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».