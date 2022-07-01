Казанский государственный цирк создаст собственный брендбук

Фото: Ринат Назметдинов

Новый директор Казанского цирка Эльмира Булатова рассказала «Реальному времени», что в сентябре этого года цирк займется работой над созданием собственного брендбука.

По ее словам, с появлением своего уникального и узнаваемого стиля, который будет строиться не только на внешней составляющей, но и в первую очередь на программах выступлений, Казанский цирк сможет представлять столицу Татарстана на площадках любых регионов. Однако процесс создания бренда может занять несколько лет.

— Мы с гордостью будем представлять Казань в любом регионе, и именно наши программы. Это будет бренд. У нас ведь нет своего бренда. Будет работа по брендбуку, мы ее запланировали на сентябрь, но очень тяжело к этому подходим и боимся, что не успеем. Надо создать единый стиль, единый бренд Казанского цирка. К этому нужно подходить с очень серьезным посылом, — сказала она.

Фото: Ринат Назметдинов

17 мая Министерство культуры Татарстана сообщило о назначении нового директора Казанского государственного цирка — Эльмиры Булатовой. В ведомстве отметили, что она имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе работала в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию Art Community. Без директора Казанский цирк оставался с ноября 2021 года, когда со скандалом был уволен Рамиль Шарифуллин.

22 мая Булатова рассказала в интервью «Реальному времени», что цирк начнет разрабатывать собственные программы и займется вопросом создания труппы.

— Идей очень много. Не хотелось бы сейчас говорить о своих планах. Безусловно, Казанский цирк будет идти по пути того, что здесь будут создаваться собственные программы. Насколько это будет возможно, насколько будут позволять наши производственные ресурсы, наши финансовые ресурсы. Это очень затратно как по человеческим ресурсам, так и по финансовым. Планов громадье на самом деле, и не хотелось бы забегать вперед. Дайте мне хоть какие-то сюрпризы для казанского зрителя оставить. Безусловно, есть планы сюда привлекать исключительно артистов, которые заслуженные, которые показывают самый высокий уровень мастерства, — заявила директор.



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Максим Кокунин