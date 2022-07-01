Правительство выделит дополнительно 28 млрд рублей для ускорения строительства М-12

Правительство выделит еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны. Также создадут задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году. Источник финансирования — резервный фонд правительства, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: ГК «Автодор»

На этой неделе стало известно, что рабочее движение на строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань во Владимирской области планируется открыть уже в конце 2022 года. Для движения будет доступен участок протяженностью 26 км. А движение по основному ходу трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется открыть до конца следующего года.

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Татьяна Леухина