В Казани появилась библиотека городов БРИКС+

В историческом павильоне Казанской ярмарки открылась уникальная библиотека, в которой собраны книги, подаренные участниками Ассоциации городов БРИКС+. Начало книжному собранию положили издания, привезенные в дар делегациями из разных стран, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, турецкая делегация подарила библиотеке издание поэмы «Маснави-йи ма'нави» Джалала ад-Дина Руми, а делегаты из КНР поделились книгой Up and out poverty от главы государства Си Цзиньпина. Мэр Казани Ильсур Метшин также принял участие в создании библиотеки, передав в ее фонд произведения Габдуллы Тукая и роман Льва Толстого «Война и мир».

Мэр Казани подчеркнул важность обмена знаниями, культурой и историей между городами и народами. Таким образом, открытие Библиотеки городов БРИКС+ стало символическим шагом к укреплению международных связей и развитию культурного сотрудничества.

Стоит подчеркнуть, что в 2025 году предложили провести гастрономический форум стран БРИКС+. Предложение о проведении мероприятия было выдвинуто на учредительном собрании Ассоциации городов и муниципалитетов стран организации.

Разиль Самигуллин