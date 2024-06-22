Новости общества

17:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появилась библиотека городов БРИКС+

14:55, 22.06.2024
В Казани появилась библиотека городов БРИКС+
Фото: Leslie Lopez Holder на Unsplash

В историческом павильоне Казанской ярмарки открылась уникальная библиотека, в которой собраны книги, подаренные участниками Ассоциации городов БРИКС+. Начало книжному собранию положили издания, привезенные в дар делегациями из разных стран, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, турецкая делегация подарила библиотеке издание поэмы «Маснави-йи ма'нави» Джалала ад-Дина Руми, а делегаты из КНР поделились книгой Up and out poverty от главы государства Си Цзиньпина. Мэр Казани Ильсур Метшин также принял участие в создании библиотеки, передав в ее фонд произведения Габдуллы Тукая и роман Льва Толстого «Война и мир».

Мэр Казани подчеркнул важность обмена знаниями, культурой и историей между городами и народами. Таким образом, открытие Библиотеки городов БРИКС+ стало символическим шагом к укреплению международных связей и развитию культурного сотрудничества.

Стоит подчеркнуть, что в 2025 году предложили провести гастрономический форум стран БРИКС+. Предложение о проведении мероприятия было выдвинуто на учредительном собрании Ассоциации городов и муниципалитетов стран организации.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также