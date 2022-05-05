Главное к утру: начальник ГИБДД по Татарстану покинул пост, ФРС США повысила процентную ставку
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 5 мая:
- По итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 2,9%, до 2 373,16 пункта (-2,9%), а индекс РТС составил 1 114,13 пункта (+3%). Большинство «голубых фишек» на Мосбирже подешевели в пределах 7,9%. Курс доллара снизился до 67,15 рубля. Такой показатель зафиксирован впервые с начала марта 2020 года.
- Начальник УГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов покидает свой пост. Указом президента России он назначен на должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.
- Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по кредитным средствам на 50 базисных пунктов — до 0,75—1% годовых. Помимо этого, руководители Центробанка сообщили о планах по началу сокращения портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня.
- Казанское «Динамо-Ак Барс» вновь уступило московскому «Динамо» во втором матче серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 23:25, 13:15) в пользу противника.
- За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировали 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенка. В общей сложности с начала специальной военной операции на территорию России эвакуировали 1 114 318 человек, включая 199 348 детей.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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