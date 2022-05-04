За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более 10 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировали 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции на территорию России эвакуировали 1 114 318 человек, включая 199 348 детей, передает «РИА Новости».

Фото: mil.ru

По данным Минобороны, сегодня российская армия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Попасная. Также за день ликвидированы четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка и другие.



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Диана Жиленкова