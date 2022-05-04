«Динамо-Ак Барс» вновь уступило московскому «Динамо» в матче за 3-е место

Казанское «Динамо-Ак Барс» вновь уступило московскому «Динамо» во втором матче серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 23:25, 13:15) в пользу противника.

Самым результативным игроком казанской команды стала Татьяна Кадочкина, которая забросила 26 мячей. Следующий матч против «Динамо» состоится в воскресенье, 8 мая, в Москве.

Вчера казанские волейболистки уступили московской команде со счетом 2:3 (25:16, 23:25, 19:25, 25:23, 13:15) в пользу соперника. Наиболее результативным игроком в составе «Динамо-Ак Барс» вновь стала Татьяна Кадочкина, которая набрала 28 очков.

Диана Жиленкова