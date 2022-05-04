Российский рынок акций снизился на 2,9% по индексу Мосбиржи

По итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 2,9%, до 2 373,16 пункта (-2,9%), а индекс РТС составил 1 114,13 пункта (+3%). Большинство «голубых фишек» на Мосбирже подешевели в пределах 7,9%.

Снижение российского рынка акций наблюдается на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления нового пакета санкций Евросоюза. Индекс РТС поднимается в связи с укреплением рубля, передает «Интерфакс».

Помимо этого, курс доллара снизился до 67,15 рубля. Такой показатель зафиксирован впервые с начала марта 2020 года.

Фото: pixabay.com

Сегодня утром в начале торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 69 рублей. Также впервые с марта 2020 года курс евро упал ниже 73 рублей. Вечером доллар опустился до 67,91 рубля, евро — ниже 71 рубля.



Диана Жиленкова