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ФРС США повысила процентную ставку до 0,75—1% годовых

22:15, 04.05.2022
ФРС США повысила процентную ставку до 0,75—1% годовых
Фото: ru.wikipedia.org

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по кредитным средствам на 50 базисных пунктов — до 0,75—1% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Помимо этого, руководители Центробанка сообщили о планах по началу сокращения портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня, передает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

Отмечается, что повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов не наблюдалось с 2000 года.

В марте ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 0,25—0,5% годовых. Тогда американский Центробанк допустил, что к концу 2022 года процентная ставка достигнет 1,75—2% или выше.

Диана Жиленкова
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