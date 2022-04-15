Главное к утру: крейсер «Москва» затонул при буксировке, Артем Савиновский стал гендиректором «Яндекса»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 15 апреля:
- При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль затонул. В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. В Минобороны вчера отмечали, что крейсер сохраняет плавучесть.
- Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Динамо» из Краснодара в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женщин. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14).
- Экс-глава медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский стал генеральным директором «Яндекса» в России. Назначение вступает в силу с 15 апреля. На этом посту он сменил Елену Бунину, которая покинула компанию в начале апреля. На должности гендиректора она работала с 1 декабря 2017 года.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Комиссию будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Всего в ее составе 27 членов — главы основных министерств и ведомств страны.
- В Москве арестовали сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Дмитрия Павлова. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Решение вынесли 11 апреля. В законную силу оно еще не вступило.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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