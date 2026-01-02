Новости общества

В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске отменили угрозу атаки БПЛА

17:43, 02.01.2026

Введенный режим продлился менее 15 минут

Фото: Галия Шакирова

Угроза атаки БПЛА в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске отменена. Об этом сообщили в МЧС.

Введенный режим угрозы продлился менее 15 минут — с 17:25 мск до 17:38 мск.

Ранее угроза атаки БПЛА на протяжении более двух часов действовала по городам Казань и Зеленодольск. В Зеленодольском районе в пятницу был сбит украинский беспилотник, о чем сообщил глава МО Михаил Афанасьев.

