Гендиректором «Яндекса» стал Артем Савиновский

Экс-глава медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский стал генеральным директором «Яндекса» в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Назначение вступает в силу с 15 апреля, передает ТАСС.

На этом посту он сменил Елену Бунину, которая покинула компанию в начале апреля. На должности гендиректора она работала с 1 декабря 2017 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

15 марта стало известно, что Бунину на ее посту сменит управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян. Тогда сообщалось, что девушка останется в компании и продолжит работу в качестве HR-директора. Спустя сутки Худавердян попал в санкционный список Евросоюза и покинул совет директоров компании и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.



В начале марта состав совета директоров «Яндекса» покинули основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Дайсон занимала пост независимого неисполнительного директора с 2006 года, Стребулаев — с 2018 года.

Татьяна Леухина