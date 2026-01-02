Угрозу атаки БПЛА объявили в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске

Жителей просят спуститься в укрытия и не подходить к окнам

Фото: Артем Дергунов

В татарстанских городах Елабуга, Набережные Челны и Нижнекамск объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее объявление выпустило МЧС в официальном приложении ведомства.

Жителям этих городов рекомендовано перейти в укрытия и не подходить к окнам. В МЧС призвали принять меры безопасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее угроза атаки БПЛА на протяжении более двух часов действовала по городам Казань и Зеленодольск. В Зеленодольском районе в пятницу был сбит украинский беспилотник, о чем сообщил глава МО Михаил Афанасьев.

С августа прошлого года в Татарстане запрещено публиковать в СМИ, соцсетях и мессенджерах информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, об атаках беспилотников и применении ПВО.

На данный момент в республике сохраняется режим «Беспилотная опасность», объявленный 16 часов назад.

Зульфат Шафигуллин