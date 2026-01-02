Угрозу атаки БПЛА объявили в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске
Жителей просят спуститься в укрытия и не подходить к окнам
В татарстанских городах Елабуга, Набережные Челны и Нижнекамск объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее объявление выпустило МЧС в официальном приложении ведомства.
Жителям этих городов рекомендовано перейти в укрытия и не подходить к окнам. В МЧС призвали принять меры безопасности.
Ранее угроза атаки БПЛА на протяжении более двух часов действовала по городам Казань и Зеленодольск. В Зеленодольском районе в пятницу был сбит украинский беспилотник, о чем сообщил глава МО Михаил Афанасьев.
С августа прошлого года в Татарстане запрещено публиковать в СМИ, соцсетях и мессенджерах информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, об атаках беспилотников и применении ПВО.
На данный момент в республике сохраняется режим «Беспилотная опасность», объявленный 16 часов назад.
