Аэропорт Казани закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения введены с 14:10 мск
Аэропорт Казани временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены с 14:10 по московскому времени. Аэропорт закрывается из-за необходимости обеспечения безопасности полетов.
Также, по данным Росавиации, закрыта воздушная гавань в Чебоксарах.
Напомним, в Татарстане уже более 13 часов длится режим «Беспилотная опасность».
