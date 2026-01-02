Новости общества

Аэропорт Казани закрыли на прием и выпуск воздушных судов

14:16, 02.01.2026

Временные ограничения введены с 14:10 мск

Фото: Мария Зверева

Аэропорт Казани временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены с 14:10 по московскому времени. Аэропорт закрывается из-за необходимости обеспечения безопасности полетов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также, по данным Росавиации, закрыта воздушная гавань в Чебоксарах.

Напомним, в Татарстане уже более 13 часов длится режим «Беспилотная опасность».

Зульфат Шафигуллин

