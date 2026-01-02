Треть жителей Украины согласны на территориальные уступки

Опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС)

Фото: Максим Платонов

Треть населения Украины согласна на территориальные уступки в конфликте с Россией. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Показатель согласных на территориальные уступки вырос в три раза по сравнению с 2022 годом. При этом еще 14% граждан Украины не смогли определиться с ответом во время опроса.

В конце ноября телеканал CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами предложенного мирного плана. Речь идет об отказе Украины от территорий на Донбассе, предложении США ограничить численность украинской армии до 600 000 человек и отказе Киева от стремления вступить в НАТО.

Зульфат Шафигуллин