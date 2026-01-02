Новости общества

В аэропорту Нижнекамска введены ограничения

16:21, 02.01.2026

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.

Также в целях безопасности закрыты аэропорты Ижевска и Кирова (Победилово).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В пятницу на территории Татарстана на протяжении 15 часов действует режим «Беспилотная опасность». В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА.

В Зеленодольском районе был сбит вражеский беспилотник, ситуация находится на контроле властей.

Зульфат Шафигуллин

