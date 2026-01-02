Минобороны России: над Татарстаном сбили два БПЛА

Всего с 14:00 по 20:00 над Россией уничтожили 11 беспилотников

Фото: Реальное время

Днем 2 января над Татарстаном сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщается в дневном отчете Министерства обороны России.

Всего в период с 14:00 по 20:00 мск над российскими регионами уничтожено 11 БПЛА самолетного типа. В том числе:

6 — над территорией Ростовской области;

2 — над территорией Республики Татарстан;

1 — над территорией Воронежской области;

1 — над территорией Республики Крым;

1 — над акваторией Азовского моря.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в пятницу над Зеленодольским районом был сбит БПЛА, о чем сообщил глава МО Михаил Афанасьев. На протяжении 17 часов на территории Татарстана действовал режим «Беспилотная опасность».

Зульфат Шафигуллин