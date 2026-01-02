В Татарстане режим «Беспилотная опасность» отменен спустя более 17 часов
МЧС официально объявило о снятии ограничений
На территории Татарстана отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения длились на протяжении более 17 часов — с 01:15 мск до 18:56 мск.
Ранее в пятницу в Зеленодольском районе республики был сбит вражеский беспилотник. При этом в Казани и Зеленодольске был объявлен режим угрозы атаки БПЛА.
Также ограничения вводились в работу аэропортов Казани и Нижнекамска.
