В Татарстане режим «Беспилотная опасность» отменен спустя более 17 часов

МЧС официально объявило о снятии ограничений

Фото: Реальное время

На территории Татарстана отменен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения длились на протяжении более 17 часов — с 01:15 мск до 18:56 мск.

Ранее в пятницу в Зеленодольском районе республики был сбит вражеский беспилотник. При этом в Казани и Зеленодольске был объявлен режим угрозы атаки БПЛА.

Также ограничения вводились в работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

Зульфат Шафигуллин