В Зеленодольском районе Татарстана сбит украинский БПЛА
Глава района Афанасьев сообщил, что ситуация находится под контролем
В Зеленодольском районе Татарстана сбили украинский БПЛА. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев.
— В Зеленодольском районе сбит БПЛА. Все силы и средства находятся в полной готовности. Ситуация под контролем, — заявил Афанасьев.
Глава района также напомнил о запрете снимать и распространять фото и видео с места падения БПЛА, работу ПВО и военных. Данные ограничения действуют на территории Татарстана с прошлого года.
Ранее МЧС предупредило жителей Казани и Зеленодольска об угрозе атаки БПЛА.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».