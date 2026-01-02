Новости общества

В Зеленодольском районе Татарстана сбит украинский БПЛА

15:25, 02.01.2026

Глава района Афанасьев сообщил, что ситуация находится под контролем

Фото: Артем Дергунов

В Зеленодольском районе Татарстана сбили украинский БПЛА. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев.

— В Зеленодольском районе сбит БПЛА. Все силы и средства находятся в полной готовности. Ситуация под контролем, — заявил Афанасьев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Глава района также напомнил о запрете снимать и распространять фото и видео с места падения БПЛА, работу ПВО и военных. Данные ограничения действуют на территории Татарстана с прошлого года.

Ранее МЧС предупредило жителей Казани и Зеленодольска об угрозе атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

