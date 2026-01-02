Новости общества

Станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная» открыты для проезда

16:10, 02.01.2026

Движение метро в Казани восстановлено в полном объеме

Фото: Динар Фатыхов

Станции казанского метро «Проспект Победы» и «Дубравная» открыты для проезда. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Движение поездов на станциях «Проспект Победы» и «Дубравная» восстановлено. Метро в Казани функционирует в полном объеме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в пятницу две станции казанского метро были временно закрыты. Поезда двигались от станции «Авиастроительная» до станции «Горки» и обратно.

В «Метроэлектротрансе» не уточнили, в связи с чем вводились временные ограничения.

Напомним, с 1 января плата за проезд в метро Казани выросла до 46 рублей.

Зульфат Шафигуллин

