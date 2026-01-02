Новости общества

Буданов* возглавил офис Зеленского, Иващенко станет главой ГУР Украины

19:42, 02.01.2026

В украинской власти произошли значимые изменения

Новым главой офиса президента Украины стал Кирилл Буданов*, ранее возглавлявший Главное управление разведки (ГУР) страны. С соответствующим предложением к чиновнику обратился Владимир Зеленский.

Официальной публикации по назначению Буданова* на сайте президента Украины пока не было.

Освободившееся кресло начальника ГУР займет Олег Иващенко — глава Службы внешней разведки страны. Кто возглавит СВР Украины, не сообщается.

Ранее, в конце ноября, на фоне коррупционного скандала Зеленский отправил в отставку начальника офиса президента Андрея Ермака. С тех пор должность оставалась вакантной, но Буданова* называли одним из главных кандидатов на пост.

Справка

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

