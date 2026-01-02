Угрозу атаки БПЛА объявили в Казани и Зеленодольске
МЧС призвало жителей спуститься в укрытие и не подходить к окнам
В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее предупреждение размещено в официальном приложении МЧС.
Жителей Казани и Зеленодольска призвали спуститься в укрытие и не подходить к окнам.
С августа прошлого года в Татарстане запрещено публиковать в СМИ, соцсетях и мессенджерах информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, об атаках беспилотников и применении ПВО.
Напомним, в Татарстане на протяжении 14 часов продолжается действие режима «Беспилотная опасность». Аэропорт Казани закрыт на прием и вылет воздушных судов.
