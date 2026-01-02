В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Воздушные гавани вновь открыты для приема и вылета самолетов
Введенные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении.
Аэропорты приступили к приему и выпуску воздушных судов.
Ограничения для аэропорта Казани действовали с 14:10 мск, в Нижнекамске — с 16:15 мск. При этом на территории Татарстана продолжается режим «Беспилотная опасность» на протяжении 17 часов.
