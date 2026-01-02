В Татарстане предупредили об ухудшении погодных условий в выходные
С утра 3 января и до вечера 4 января в республике ожидается метель с порывистым ветром
В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении в республике погодных условий в выходные дни. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
С утра 3 января в Татарстане ожидается метель с порывистым южным ветром и ухудшением видимости, местами менее 1 000 метров. 4 января возможен мокрый снег и метель с ухудшением видимости до 500 метров.
В субботу на территории республики минимальные температуры воздуха составят -13... -18°, в воскресенье днем станет теплее — до -1... -6°.
На дорогах возможна гололедица, снежные заносы и снежная каша.
