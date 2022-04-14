Казанское «Динамо-Ак Барс» одержало победу в первом матче 1/4 финала женской Суперлиги
Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Динамо» из Краснодара в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женщин. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14).
Ответный матч в серии до двух побед состоится 16 апреля в Краснодаре.
На прошлой неделе казанский клуб обыграл красноярский «Енисей» в матче 25-го тура женской волейбольной суперлиги. «Динамо» оформило титул победителя регулярного чемпионата в третий раз подряд.
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