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Казанское «Динамо-Ак Барс» одержало победу в первом матче 1/4 финала женской Суперлиги

22:12, 14.04.2022
Казанское «Динамо-Ак Барс» одержало победу в первом матче 1/4 финала женской Суперлиги
Фото: dinamo-kazan.com

Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло «Динамо» из Краснодара в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женщин. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14).

Ответный матч в серии до двух побед состоится 16 апреля в Краснодаре.

На прошлой неделе казанский клуб обыграл красноярский «Енисей» в матче 25-го тура женской волейбольной суперлиги. «Динамо» оформило титул победителя регулярного чемпионата в третий раз подряд.

Татьяна Леухина
СпортВолейбол Татарстан

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