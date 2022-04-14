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Путин создал комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере IT-инфраструктуры

20:32, 14.04.2022
Путин создал комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере IT-инфраструктуры
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссию будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Всего в ее составе 27 членов — главы основных министерств и ведомств страны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал российских IT-специалистов создать свою «экосистему». На прошлой неделе в Минцифры страны сообщали, что процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения хотят упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT

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