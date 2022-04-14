Путин создал комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере IT-инфраструктуры
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Комиссию будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Всего в ее составе 27 членов — главы основных министерств и ведомств страны.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал российских IT-специалистов создать свою «экосистему». На прошлой неделе в Минцифры страны сообщали, что процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения хотят упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым