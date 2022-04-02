Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина покидает свою должность
Генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина покидает свою должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Исполняющим обязанности гендиректора «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский. Ранее в компании он возглавлял подразделение «Яндекс.Медиасервисы». Бунина пост гендиректора занимала с 1 декабря 2017 года.
В компании отметили, что про дальнейшие кадровые изменения будет рассказано позже.
15 марта стало известно, что Бунину на ее посту сменит управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян. Однако спустя сутки он попал в санкционный список Евросоюза и покинул совет директоров компании и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.
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