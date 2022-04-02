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Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина покидает свою должность

15:36, 02.04.2022
Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина покидает свою должность
Фото: wikipedia.org

Генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина покидает свою должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Исполняющим обязанности гендиректора «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский. Ранее в компании он возглавлял подразделение «Яндекс.Медиасервисы». Бунина пост гендиректора занимала с 1 декабря 2017 года.

В компании отметили, что про дальнейшие кадровые изменения будет рассказано позже.

Фото: commons.wikimedia.org

15 марта стало известно, что Бунину на ее посту сменит управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян. Однако спустя сутки он попал в санкционный список Евросоюза и покинул совет директоров компании и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

Дарья Акимова
ТехнологииIT

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