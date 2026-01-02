Угроза атаки БПЛА в Казани и Зеленодольске отменена — МЧС

Режим сохранялся более двух часов

Фото: Артем Дергунов

Режим угрозы атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Экстренная информация об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск была получена в 14:27 мск, спустя более двух часов, в 16:26 мск, угрозу сняли.

Реальное время / realnoevremya.ru

На данный момент известно о сбитом БПЛА в Зеленодольском районе, о чем сообщил его глава Михаил Афанасьев. Информации о пострадавших и других беспилотниках нет.

Также остаются закрытыми для приема и вылета воздушных судов аэропорты Казани и Нижнекамска. На протяжении 16 часов в Татарстане сохраняется режим «Беспилотная опасность».

Зульфат Шафигуллин