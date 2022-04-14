В Москве арестовали сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра»

В Москве арестовали сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Дмитрия Павлова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Решение вынесли 11 апреля. В законную силу оно еще не вступило.

В конце апреля Министерство финансов США внесло в свой санкционный список даркнет-площадку Hydra Market. Она считается крупнейшей платформой для торговли наркотиками и краденными данными.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале ФСБ и МВД сообщили о ликвидации хакерской группировки Lurk. Информационная инфраструктура, используемая в преступных целях, нейтрализована. Злоумышленники создали вредоносную компьютерную программу Lurk, с помощью которой похищали деньги со счетов клиентов российских банков. Следственные действия проходили в том числе и в Татарстане.



Татьяна Леухина