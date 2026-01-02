В Сабинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
В результате аварии погибли два человека, еще двое несовершеннолетних госпитализированы
В Сабинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. Авария случилась 2 января 2026 года около 13:00 вблизи поселка Лесхоз, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
По предварительным данным, водитель автомобиля BMW X6, двигаясь со стороны Кукмора, выехал на полосу встречного движения и задел автомобиль Lada Xray, который вылетел в кювет.
В результате аварии пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте, чуть позже в учреждении здравоохранения скончался водитель.
Также госпитализированы двое детей — 15 и 7 лет. Водитель BMW не получил серьезных травм.
На место происшествия оперативно выехал прокурор Сабинского района Раиль Шаймарданов, районная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
