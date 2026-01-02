Госдеп призвал граждан США немедленно уехать из России

Американские власти повторно порекомендовали не посещать российские территории

Госдеп повторно порекомендовал гражданам США не посещать Россию. Об этом сообщает издание Fox News со ссылкой на соответствующий документ.

Американские власти аргументируют свою позицию тем, что консульства США в России ограничены в возможностях оказания необходимой помощи. Соотечественникам, находящимся на российской территории, посоветовали немедленно покинуть страну.

— Граждане США в России должны немедленно уехать. Российские должностные лица часто допрашивают и угрожают гражданам США без причины, — говорится в обращении Госдепа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом туристам, направляющимся в Россию, рекомендовано не брать с собой электронные устройства. В Госдепе предполагают, что все они контролируются российскими службами.

Это уже не первый случай, когда гражданам США порекомендовали покинуть Россию. Впервые такие сообщения Госдеп опубликовал в 2022 году на фоне конфликта вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин