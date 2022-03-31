Главное к утру: ускорение инфляции до 15,66%, Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 31 марта:
- Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена войти в состав России. В ближайшее время состоится референдум о вопросе присоединения к России.
- Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что конституция Абхазии не позволяет республике лишиться своей независимости. Он отметил, что решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ — суверенное право республики. Россия — стратегический партнер и близкое Абхазии государство, «но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет».
- В России инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% в годовом выражении. На прошлой неделе она составляла 14,53%. За период с 19 по 25 марта продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%). Также замедлилось удорожание строительных материалов, медикаментов, легковых автомобилей.
- В России за период с 19 по 25 марта подорожали репчатый лук (+18,28%), капуста (+15,93%), морковь (+11,48%), свекла (+9,45%), картофель ( +4,1%). Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали: гигиенические прокладки (+6,21%), детские подгузники (+4,21%), туалетное мыло (+3,44%), хозяйственное мыло (+4,55%).
- Минздрав России может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в стране. Минздрав сможет перераспределять такие препараты по регионам по результатам мониторинга. Это позволит оперативно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегать к поискам иных механизмов по закрытию потребности субъектов страны в дефицитных препаратах.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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