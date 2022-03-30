Минэкономразвития России: годовая инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 15,69%

В России инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

На прошлой неделе она составляла 14,53%. За период с 19 по 25 марта продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%).

Также замедлилось удорожание строительных материалов, медикаментов, легковых автомобилей, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно данным Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 марта составила 1,16%. Неделю назад она находилась на уровне 1,93%.

Татарстанстат ранее сообщал, что в республике с 11 по 18 марта выросли цены на ржаной хлеб (+2,36%), на упаковку куриных яиц из десяти штук (+2,62%), на говядину (+2,63%), на маргарин (+2,72%), на сливочное масло (1,85%) и другие продукты.



Татьяна Леухина