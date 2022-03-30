Спикер парламента Абхазии заявил, что республика не намерена входить в состав России

Конституция Абхазии не позволяет республике лишиться своей независимости. Об этом заявил спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

Он отметил, что решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ — суверенное право республики. Россия — стратегический партнер и близкое Абхазии государство, «но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет».

— Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством, — приводит «Интерфакс» его слова.

Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России. Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева позже уточнила, что референдум состоится после президентских выборов, которые запланированы на 10 апреля.

Татьяна Леухина