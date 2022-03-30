Минздрав России может начать закупать отдельные виды лекарств при возникновении их дефицита

Минздрав России может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в стране. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав сможет перераспределять такие препараты по регионам по результатам мониторинга. Это позволит оперативно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегать к поискам иных механизмов по закрытию потребности субъектов страны в дефицитных препаратах, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Росздравнадзор сообщил, что зафиксировал факты перепродаж лекарств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы. Ранее ведомство потребовало от аптек соблюдать правила отпуска лекарств, чтобы не возникал дефицит препаратов на фоне ажиотажа.



Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что в стране производство и поставки лекарственных средств продолжаются в плановом режиме и запасаться лекарствами не надо.

Татьяна Леухина