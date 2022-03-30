Росстат: за период с 19 по 25 марта в России подорожали репчатый лук, капуста, морковь

В России за период с 19 по 25 марта подорожали репчатый лук (+18,28%), капуста (+15,93%), морковь (+11,48%), свекла (+9,45%), картофель ( +4,1%). Такие данные приводит Росстат.

В списке подорожавших продуктов: соль ( +4,25%), шоколадные конфеты (+3,51%), рис (+3,43%), гречка (+2,9%), говядина и подсолнечное масло (+2,2%). Свежие огурцы подешевели на прошлой неделе на 7,22%, помидоры — на 0,72%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали: гигиенические прокладки (+6,21%), детские подгузники (+4,21%), туалетное мыло (+3,44%), хозяйственное мыло (+4,55%).



По данным Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 марта составила 1,16%. Неделю назад она находилась на уровне 1,93%.

За период с 13 по 18 марта в стране цены на сахар-песок увеличились на 13,8%. Также подорожали соль (+4%), черный чай (+4%), рис (+3,9%), гречка (+ 3,3%), репчатый лук (+13,65%), помидоры(+8,2%) и бананы (+7,83%), капусту (+6,36%), морковь (+5,55%), свеклу (+5,22%), яблоки (+3,86%).



Татьяна Леухина