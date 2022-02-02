Главное о коронавирусе на 2 февраля: заявления Поповой, Дания первой в Европе отменила все ограничения

Замглавврача Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Тамара Черемисина рассказала, как как первые 50 привившихся детей перенесли вакцину от коронавируса. У некоторых отмечалось повышение температуры, у пяти детей — болезненность в месте укола. Все остальные дети перенесли вакцинацию хорошо.

Всего в республике провакцинировались 2 398 289 человек, из которых 1 885 652 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 190 142 человека.

Почти 40% классов школ Барнаула закрыли на карантин, на удаленный режим полностью перешли две школы. Во всех школах города проводится ряд антикоронавирусных мер.

Эксперты компании Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели около 13 тысяч предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей «Спутником-М». По их словам, чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах.

Магазин «Лента» на северо-востоке Москвы могут закрыть на 90 дней за нарушение мер против COVID-19. Сотрудники и посетители находились на его территории без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом, на подбородке, что также является нарушением.

Руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев рассказал, что пациенты, которых госпитализируют с «омикроном», отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения «дельта». У них теперь редко встречаются «классические» симптомы коронавирусной инфекции.

Около 80% случаев заболевания коронавирусом приходится в Москве и Санкт-Петербурге на штамм «омикрон». 20% случаев пока еще приходится на вариант «дельта», при котором заболевание протекает тяжело и поражает людей с ослабленным здоровьем и сопутствующими заболеваниями.

Продвижение по службе, премии и отпуска полицейских в России будут зависеть от их вакцинации. Соответствующий документ подписал глава МВД Владимир Колокольцев. Также после каждой прививки работающим в полиции будет положен дополнительный день отдыха.

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 381 724 054 человека, 5 688 009 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (75 350 359). На второй строчке — Индия (41 630 885), на третьей — Бразилия (25 634 781), на четвертой — Франция (19 681 231), на пятой — Великобритания (17 544 380).



Больше всего смертей зафиксировано в США (890 770). За ними следуют Бразилия (628 356), Индия (497 975), Россия (325 321, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (306 091).



Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил , что при распространении штамма коронавируса «омикрон» волна заражений будет мощной, но короткой. По его словам, Россия входит в число стран, где «омикрон» сейчас распространяется наиболее активно. поэтому нужно соблюдать рекомендации медиков.



Также Клюге считает , что острая фаза пандемии коронавируса может завершиться уже в этом году при условии ответственного поведения людей. Если те с плохим самочувствием или высокой температурой будут оставаться дома и соблюдать карантин.



Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил , что в большинстве стран мира растет смертность от коронавируса. Также вызывает обеспокоенность быстрое распространение штамма «омикрон». С момента его появления в ВОЗ поступили данные почти о 90 млн случаях заражения COVID-19. Это больше, чем за весь 2020 год.

Бали с 4 февраля откроет границы для вакцинированных «Спутником V» россиян. Туристам, как и раньше, надо будет проходить карантин, но его срок сократили с семи до пяти дней.



Зараженный коронавирусом пассажир летел в Китай в одном самолете с представителями олимпийской сборной Норвегии. Вследствие чего два представителя норвежской делегации получили положительный результат тестов на COVID-19.

Американский врач Билл Адмайр назвал симптомами «омикрона» тошноту, потерю аппетита и боль в животе. Также он отметил, что при заболевании им у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни.



Правительство Италии ввело штраф за отказ от вакцинации для людей в возрасте 50 лет и старше. Он составляет €100. Кроме того, с 15 февраля итальянцы этого возраста для доступа на работу обязаны будут предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.



В Австрии после 3 февраля ожидается принятие закона об обязательной вакцинации от коронавируса. После этого она станет первой страной в ЕС, где прививка будет обязательной. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года.



В Испании сократили срок действия антигенных тестов на COVID-19 для въезда в страну. Действительными будут считаться только отрицательные результаты тестов, образец которых был получен за 24 часа до прибытия в страну, а не за 48 часов, как было до сих пор.



В Грузии отменили систему «ковид-паспортов» из-за ее неэффективности. Она действовала в Грузии с 1 декабря 2021 года. Электронный документ, в который вносились данные о вакцинации или перенесенном заболевании, позволял жителям посещать рестораны, торговые центры и другие общественные места.



Дания во вторник отменила последние ограничения, связанные с коронавирусом, а сам COVID-19 больше не считается социально опасным заболеванием. Хоть уровень инфицирования все еще высок, в управлении здравоохранения страны считают, что возврат к нормальной жизни не связан с большой опасностью.

