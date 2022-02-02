Главное о коронавирусе на 2 февраля: заявления Поповой, Дания первой в Европе отменила все ограничения
Полностью закрыто семь школ в Татарстане, в 260 классы отправлены на карантин
- В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 5 110 человек, сообщает Минздрав РТ. Всего в республике провакцинировались 2 398 289 человек, из которых 1 885 652 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 190 142 человека.
- Усилена работа кол-центра 122 из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. За сутки в больницы поступает больше 18 тысяч звонков, свыше 4 тысяч звонков — на горячую линию 122, более 3 тысяч вызовов — в службу скорой медицинской помощи.
- Также в республике развернуто 3 912 коек. Из них занято 82,8%. В случае необходимости есть резерв разворачивания коек. Медпомощь пациентам с COVID-19 оказывают 15 474 медицинских работника, из них 7 867 специалистов обеспечивают работу коек, и 875 водителей скорой помощи.
- В Татарстане в 260 школах отправили классы на карантин. Полностью закрылись семь учебных заведений: Три — в Мензелинском районе, три — в Лаишевском и одна — в Тетюшском. По данным на вчера, «утренний фильтр» не прошли 799 школьников.
- Челнинская поликлиника №7 зафиксировала рекорд обращений за весь период пандемии. За сутки в «красной зоне» и на дому приняли 490 пациентов. В прежние пики пандемии число обращений не превышало 250—280 человек в день.
- Замглавврача Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Тамара Черемисина рассказала, как как первые 50 привившихся детей перенесли вакцину от коронавируса. У некоторых отмечалось повышение температуры, у пяти детей — болезненность в месте укола. Все остальные дети перенесли вакцинацию хорошо.
Локадауна в России не будет
- Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в России наступит к середине февраля, а может быть, и раньше. Тогда показатели суточной заболеваемости могут стать очень высокими.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм «омикрон» утратил способность проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Но но нельзя утверждать, что он не восстановит эту способность в будущем, так как вирус постоянно меняется.
- Также Попова сообщила, что привитым от коронавируса после контакта с больным не нужно соблюдать семидневную самоизоляцию при отсутствии симптомов. Согласно исследованиям на эту тему, у привитых и переболевших людей наблюдается меньшая концентрация вируса и небольшой период его выделения.
- Кроме того, она исключила введение в России локдауна. По ее словам, несмотря на то, что увеличивается число заболевших, в стране уже выработаны понятные противоэпидемические меры, а еще средства для диагностики и информирования населения. Врачи и больницы справляются с наплывом ковидных пациентов, хотя уже некоторые регионы из-за роста заболеваемости приостанавливают оказание плановой медицинской помощи.
- Кроме того, Попова оценила ситуацию с коронавирусом, несмотря на то, что Россия уже несколько дней подряд бьет рекорды новых случаев СOVID-19. По ее словам, система здравоохранения справляется, летальность не выше, чем в иные периоды за прошедшие два года, и сегодня оснований для каких-либо специальных внешних ограничений нет.
- Продвижение по службе, премии и отпуска полицейских в России будут зависеть от их вакцинации. Соответствующий документ подписал глава МВД Владимир Колокольцев. Также после каждой прививки работающим в полиции будет положен дополнительный день отдыха.
- Около 80% случаев заболевания коронавирусом приходится в Москве и Санкт-Петербурге на штамм «омикрон». 20% случаев пока еще приходится на вариант «дельта», при котором заболевание протекает тяжело и поражает людей с ослабленным здоровьем и сопутствующими заболеваниями.
- Минтруд рекомендовал российским работодателям по возможности перевести на удаленный формат максимальное число сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом. Численность таких сотрудников каждая организация определяет самостоятельно, исходя из своих возможностей.
- Руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев рассказал, что пациенты, которых госпитализируют с «омикроном», отличаются от тех, кто попадал в больницы в период распространения «дельта». У них теперь редко встречаются «классические» симптомы коронавирусной инфекции.
- Магазин «Лента» на северо-востоке Москвы могут закрыть на 90 дней за нарушение мер против COVID-19. Сотрудники и посетители находились на его территории без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом, на подбородке, что также является нарушением.
- Эксперты компании Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели около 13 тысяч предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей «Спутником-М». По их словам, чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах.
- Почти 40% классов школ Барнаула закрыли на карантин, на удаленный режим полностью перешли две школы. Во всех школах города проводится ряд антикоронавирусных мер.
В Грузии отменили систему «ковид-паспортов» из-за ее неэффективности
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 381 724 054 человека, 5 688 009 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (75 350 359). На второй строчке — Индия (41 630 885), на третьей — Бразилия (25 634 781), на четвертой — Франция (19 681 231), на пятой — Великобритания (17 544 380).
Больше всего смертей зафиксировано в США (890 770). За ними следуют Бразилия (628 356), Индия (497 975), Россия (325 321, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (306 091).
- Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что при распространении штамма коронавируса «омикрон» волна заражений будет мощной, но короткой. По его словам, Россия входит в число стран, где «омикрон» сейчас распространяется наиболее активно. поэтому нужно соблюдать рекомендации медиков.
- Также Клюге считает, что острая фаза пандемии коронавируса может завершиться уже в этом году при условии ответственного поведения людей. Если те с плохим самочувствием или высокой температурой будут оставаться дома и соблюдать карантин.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в большинстве стран мира растет смертность от коронавируса. Также вызывает обеспокоенность быстрое распространение штамма «омикрон». С момента его появления в ВОЗ поступили данные почти о 90 млн случаях заражения COVID-19. Это больше, чем за весь 2020 год.
- Бали с 4 февраля откроет границы для вакцинированных «Спутником V» россиян. Туристам, как и раньше, надо будет проходить карантин, но его срок сократили с семи до пяти дней.
- Зараженный коронавирусом пассажир летел в Китай в одном самолете с представителями олимпийской сборной Норвегии. Вследствие чего два представителя норвежской делегации получили положительный результат тестов на COVID-19.
- Американский врач Билл Адмайр назвал симптомами «омикрона» тошноту, потерю аппетита и боль в животе. Также он отметил, что при заболевании им у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни.
- Правительство Италии ввело штраф за отказ от вакцинации для людей в возрасте 50 лет и старше. Он составляет €100. Кроме того, с 15 февраля итальянцы этого возраста для доступа на работу обязаны будут предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.
- В Австрии после 3 февраля ожидается принятие закона об обязательной вакцинации от коронавируса. После этого она станет первой страной в ЕС, где прививка будет обязательной. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года.
- В Испании сократили срок действия антигенных тестов на COVID-19 для въезда в страну. Действительными будут считаться только отрицательные результаты тестов, образец которых был получен за 24 часа до прибытия в страну, а не за 48 часов, как было до сих пор.
- В Грузии отменили систему «ковид-паспортов» из-за ее неэффективности. Она действовала в Грузии с 1 декабря 2021 года. Электронный документ, в который вносились данные о вакцинации или перенесенном заболевании, позволял жителям посещать рестораны, торговые центры и другие общественные места.
- Дания во вторник отменила последние ограничения, связанные с коронавирусом, а сам COVID-19 больше не считается социально опасным заболеванием. Хоть уровень инфицирования все еще высок, в управлении здравоохранения страны считают, что возврат к нормальной жизни не связан с большой опасностью.
- В Чехии зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом. Это 57 195 случаев. Увеличение числа инфицированных связано с распространения штамма «омикрон» и его подвида BA.2. В данный момент на каждые 100 тысяч жителей страны приходится 2 483 заразившихся.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым