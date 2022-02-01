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В Татарстане на карантине находятся классы в 260 школах

14:17, 01.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане на карантине находятся классы в 260 школах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в 260 школах отправили классы на разобщение. В республике полностью закрыты семь учебных заведений, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Три школы закрыты в Мензелинском, три — в Лаишевском районе и одна школа в Тетюшском. По данным на 1 февраля, «утренний фильтр» не прошли 799 школьников.

Фото: mon.tatarstan.ru

Вчера ведомство сообщало, что на разобщении находятся классы в 252 школах, а полностью закрыли 10 учебных заведений.

Ранее специалисты Роспотребнадзора в Набережных Челнах обнаружили нарушения санитарных мер в четырех детских садах. Там для персонала отсутствовали антисептики, где-то не было условий для гигиенической обработки рук с их применением.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаОбразование Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:38
    Так надо все школы разом перевести на дистант. В чем проблема?
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