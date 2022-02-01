В Татарстане развернуто почти 4 тысячи коек, занято — 82,8%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане сообщил о полной готовности оказания помощи больным коронавирусом — для этих целей на сегодняшний день задействовано 55 медицинских организаций.



По состоянию на понедельник, 31 января, число развернутых коек в РТ составляет 3 912 (из них занято — 82,8%). У Татарстана есть резерв для разворачивания в случае необходимости. В республике ведут мониторинг количества больных и занятых коек. Данные ежедневно докладывают президенту РТ Рустаму Минниханову.

«Все медицинские организации в республике обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами, лекарственными препаратами, а также средствами индивидуальной защиты медработников», — сообщили в оперштабе.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В оперштабе заявили, что в Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19. В связи с этим возросла нагрузка на медицинские организации и службу скорой медицинской помощи. За сутки в больницы поступает более 18 тысяч звонков, свыше 4 тысяч звонков на горячую линию «122», свыше 3 тысяч вызовов в службу скорой медицинской помощи.

Маргарита Головатенко