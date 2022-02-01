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В Татарстане за сутки от COVID-19 привились более 5 тысяч человек

12:34, 01.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки от COVID-19 привились более 5 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили 5 110 человек, сообщили в Минздраве региона.

Всего в республике провакцинировали 2 398 289 человек, из которых 1 885 652 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 190 142 человека.

Фот: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали рекордные 777 случаев заражения коронавирусом. По данным на 1 февраля, всего в республике подтвердилось 49 642 случая COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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