В Татарстане за сутки от COVID-19 привились более 5 тысяч человек
В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили 5 110 человек, сообщили в Минздраве региона.
Всего в республике провакцинировали 2 398 289 человек, из которых 1 885 652 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 190 142 человека.
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали рекордные 777 случаев заражения коронавирусом. По данным на 1 февраля, всего в республике подтвердилось 49 642 случая COVID-19.
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