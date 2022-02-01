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В Татарстане усиливают работу кол-центра 122 из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

12:36, 01.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане усиливают работу кол-центра 122 из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19
Фото: .Максим Платонов (архив)

В Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19. В связи с этим возросла нагрузка на медицинские организации и службу скорой медицинской помощи, заявили в оперштабе.

За сутки в больницы поступает более 18 тысяч звонков, свыше 4 тысяч звонков на горячую линию 122, свыше 3 тысяч вызовов — в службу скорой медицинской помощи.

Фото: Максим Платонов (архив)

В связи с этим оперштаб принял следующие меры:

  • Увеличено число операторов службы 122 до 146 человек в смену. Также в республике подготовили резерв операторов.
  • Для работы в качестве операторов и обработки обращений в регистратуры поликлиник в службу горячей линии 122 привлекают студентов и ординаторов медицинских вузов и колледжей.
  • В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения для работы в службе 122 сотрудников МФЦ.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 777 случаев заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд. С начала пандемии в республике выявили 49 642 случая COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаТехнологии Татарстан

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