В Татарстане усиливают работу кол-центра 122 из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Фото: .Максим Платонов (архив)

В Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19. В связи с этим возросла нагрузка на медицинские организации и службу скорой медицинской помощи, заявили в оперштабе.

За сутки в больницы поступает более 18 тысяч звонков, свыше 4 тысяч звонков на горячую линию 122, свыше 3 тысяч вызовов — в службу скорой медицинской помощи.



Фото: Максим Платонов (архив)

В связи с этим оперштаб принял следующие меры:

Увеличено число операторов службы 122 до 146 человек в смену. Также в республике подготовили резерв операторов.

Для работы в качестве операторов и обработки обращений в регистратуры поликлиник в службу горячей линии 122 привлекают студентов и ординаторов медицинских вузов и колледжей.

В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения для работы в службе 122 сотрудников МФЦ.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 777 случаев заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд. С начала пандемии в республике выявили 49 642 случая COVID-19.



Татьяна Леухина