Глава ВОЗ: по всему миру растет смертность от COVID-19

Фото: Илья Репин

В большинстве государств планеты растет смертность от коронавируса. Также вызывает обеспокоенность быстрое распространение штамма «омикрон». Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, с момента появления нового штамма в ВОЗ поступили данные почти о 90 млн случаях заражения COVID-19. Это больше, чем за весь 2020 год. Глава ВОЗ отметил, что подъем заболеваемости эквивалентен росту числа летальных исходов.

Фото: Илья Репин

— Мы не призываем страны вернуться к так называемому локдауну, но мы призываем все страны защитить свое население, используя все имеющиеся инструменты, а не только вакцины, — передает слова Гебрейесуса ТАСС.

Также сегодня глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что при распространении «омикрона» волна заражений будет мощной, но короткой. По его словам, Россия входит в число стран, где новый штамм сейчас распространяется наиболее активно.

Диана Жиленкова