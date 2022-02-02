В ВОЗ заявили, что острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в этом году

Фото: Максим Платонов

Острая фаза пандемии коронавируса может завершиться уже в этом году при условии ответственного поведения людей. Такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, если люди с плохим самочувствием или высокой температурой будут оставаться дома и соблюдать карантин, то в текущем году человечество сможет выйти из острой фазы пандемии.

Фото: Максим Платонов

— Будут различные штаммы, но мы должны научиться жить с вирусом, чтобы в случае новой волны заболеваемости без промедления достать из шкафа свои респираторы и вести себя в соответствии с мерами общественного здравоохранения, — передает слова Клюге ТАСС.

Накануне Клюге сообщил, что при распространении штамма «омикрон» волна заражений будет мощной, но короткой. По его словам, Россия входит в число государств, где новый вариант инфекции сейчас распространяется очень активно.

Диана Жиленкова