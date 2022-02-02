Попова: привитым от коронавируса не нужно соблюдать самоизоляцию после контакта с больным

Привитым от коронавируса после контакта с больным не нужно соблюдать семидневную самоизоляцию при отсутствии симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, согласно исследованиям на эту тему, у привитых и переболевших людей наблюдается меньшая концентрация вируса и небольшой период его выделения, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили 5 110 человек. Всего в республике провакцинировали 2 398 289 человек, из которых 1 885 652 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 190 142 человека.

Маргарита Головатенко