Попова исключила введение в России локдауна

В России не идет речь о введении локдауна, карантина или чрезвычайных мер в связи с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».



По ее словам, несмотря на то, что увеличивается число заболевших, в России уже выработаны понятные противоэпидемические меры, а еще средства для диагностики и информирования населения.

Попова отметила, что за период пандемии получило развитие новое направление — система информирования населения по телефону 122: «Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы».

Также в интервью Попова заявила, что привитым от коронавируса после контакта с больным не нужно соблюдать семидневную самоизоляцию при отсутствии симптомов.

Маргарита Головатенко